Наставник «Зенита» Семак — о своей группе в ЛЧ: «Челси» — явный фаворит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Наставник считает, что в группе собраны команды высокого уровня. Специалист отметил, что «Ювентус» и «Челси» не нуждаются в представлении.

«Сами знаете, что в Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Что касается «Челси» – на данный момент это явный фаворит и по результатам, и по игре. Что касается «Ювентуса», команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии и, естественно, тоже один из самых известных топ-клубов.

Конечно же, наши болельщики с удовольствием, если у них будет такая возможность, придут посмотреть на игру очень хороших команд», – приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» попал в группу H, где сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, а также оценил шансы петербургского клуба на выход из группы.