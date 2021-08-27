Россия занимает третье место по итогам второго дня Паралимпиады в Токио

Во второй соревновательный день на Паралимпиаде-2020 российские спортсмены завоевали 11 медалей, три из которых золотые. Велогонщик на треке Михаил Асташов (индивидуальная гонка на 3000 метров в классе С1), пловец Андрей Калина (100 метров брассом в классе SB8) и фехтовальщик на колясках Александр Кузюков (турнир на шпагах в категории B) стали обладателями золотых медалей Игр.

Лидером медального зачета является Китай, в активе которого восемь золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград. Вторую строчку занимает команда США (6-7-6). Тройку замыкает сборная России, которая завала шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее стало известно, что работавшему курьером чемпиону Паралимпиады Михаилу Асташову подарят квартиру.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 8-5-10 (23)

2. Великобритания – 6-7-3 (16)

3. Россия – 6-5-6 (17)

4. Австралия – 6-2-6 (14)

5. Нидерланды – 5-3-0 (8)