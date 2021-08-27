Россиянка Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Швейцарии

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в швейцарской Лозанне.

Для победы Ласицкене хватило результата 1,98 метра, спортсменка взяла эту высоту с первой попытки. Второй стала украинка Ярослава Магучих, преодолевшая планку, установленную на этой же высоте, с третьей попытки. Третье место заняла австралийка Никола Макдермотт (1,95).

Российская легкоатлетка пыталась взять высоту 2,01 метра, но провалила все три попытки.

Ласицкене в 25-й раз победила на этапе Бриллиантовой лиги, это является лучшим результатом в истории как женских, так и мужских прыжков в высоту.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о проблемах с получением американской визы у Марии Ласицкене и других российских спортсменов.