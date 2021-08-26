Тренер «Сочи»: не предполагали, что «Спартак» плох

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу своих подопечных в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

«Когда готовились, никаких скидок не делали, не предполагали, что «Спартак» плох. Мы живем в информационном мире, видим и слышим, что влияет на атмосферу в их команде. У нас есть свои вопросы и проблемы.

Это самый слабый «Спартак», который я видел? Не хочется давать оценок. Руководство «Спартака» пусть решает», — сказал Федотов.

Счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав семь очков. Сочинцы располагаются на первой строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Химок». Матч пройдет 12 сентября.

«Сочи» встретится с «Уфой». Встреча пройдет 12 сентября.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отреагировал на новость о конфликте со своими подопечными.