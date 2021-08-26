Червиченко о Салиховой: не надо было драконить публику Telegram-каналами

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении фанатов красно-белых, которые во время матча с «Сочи» оскорбляли Леонида Федуна и Зарему Салихову, передает Sport24.

«Что касается скандирований болельщиков, то я считаю неправильным высказываться так в адрес людей, которые тратят на клуб огромные деньги. Но, с другой стороны, не надо было драконить публику Telegram-каналами. Руководству нужно понимать, с кем они имеют дело», — сказал Червиченко.

В матче 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» уступил «Сочи» со счетом 1:2.

Счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав семь очков. Сочинцы располагаются на первой строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Химок». Матч пройдет 12 сентября.

«Сочи» встретится с «Уфой». Встреча пройдет 12 сентября.

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» — «Сочи» — 1:2

Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отреагировал на новость о конфликте со своими подопечными.