Булыкин считает, что «Зенит» может составить конкуренцию «Ювентусу» и «Челси» в группе ЛЧ

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы любим футбол за его непредсказуемость. И я знаю, что топ-клубы играют в футбол и дают играть в футбол, поэтому, сто процентов, у «Зенита» будут возможности хорошо себя проявить в этой группе. Ну и команды хорошие, чтобы можно было себя проверить – на каком уровне ты сейчас находишься.

Я согласен, «Челси», наверное, будет являться лидером, фаворитом группы. И «Ювентус» — тоже, в принципе. Но «Зенит» может составить конкуренцию и хорошо сыграть с этими командами. Ну а «Мальме» нужно обыгрывать по-любому. Поэтому «Зениту» нужно, самое главное, настроиться и получить заряд мотивации и стимула, когда они будут выходить против «Челси», «Ювентуса» — и вообще в Лиге чемпионов, потому что это вообще другой уровень», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Также Булыкин порассуждал о возможных усилениях сине-бело-голубых перед стартом в главном европейском клубном турнире.

«Усиливаться можно до бесконечности. Здесь все зависит от главного тренера и от того, как он видит команду. Но даже сейчас те футболисты, которые есть в «Зените», могут хорошо себя проявить с этими клубами в Лиге чемпионов», — отметил он.

Напомним, подопечные Сергея Семака сыграют с туринским «Ювентусом», лондонским «Челси» и шведским «Мальме».