Работавшая на Олимпиаде судья назвала сестер Авериных лучшими гимнастками Игр

Судья из Узбекистана Талия Абдураманова высказалась об итогах индивидуального многоборья по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Представительница Узбекистана работала на соревнованиях. Она заявила, что после Игр получила много негативных сообщений.

«Мне было очень обидно, я еще раз хочу сказать, что Дину и Арину в качестве судьи я оценила как лучших гимнасток Олимпиады. Это все, что могу вам сказать. Думаю, никто из бригады не захочет давать какую-либо информацию, так как все получали угрозы и разные негативные послания после Олимпиады», — цитирует Абдураманову Sports.ru.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее Абдураманова заявила, что не понимает, почему спортсменкам выставили такие оценки.