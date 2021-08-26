Зарипов объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2021/22

Форвард казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Данис Зарипов сообщил, что сезон-2021/2022 станет для него последним в карьере.

«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с «Ак Барсом» смогли договориться. Я пришел в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере», — приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба из столицы Татарстана.

Нападающий отметил, что сделает все, чтобы юбилейный для клуба год клуба стал победным.

Зарипов дебютировал за «Ак Барс» в 2001 году, а в 2013-м перешел в магнитогорский «Металлург». В 2017 году он вернулся в казанскую команду.

Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 624 матчах, в которых набрал 543 (231+312) очков. Также нападающий является рекордсменом «Ак Барса» по количеству набранных очков в чемпионатах России и розыгрышах КХЛ (633).

Также Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Сергей Мозякин принял решение завершить спортивную карьеру.