Хоккеист «Спартака» госпитализирован из-за травмы глаза

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Данила Квартальнов был доставлен в больницу после матча предсезонного турнира Кубок мэра Москвы против подольского «Витязя». Об этом заявил главный тренер команды Борис Миронов.

«Немного разбита роговица глаза. Сейчас отвезем Данилу в госпиталь — врачи проверят, насколько серьезная травма. Диагноз будем знать уже чуть позже», — приводит слова Миронова официальный сайт красно-белых.

Встреча между «Витязем» и «Спартаком», прошедшая 25 августа в Москве на стадионе «Мегаспорт», завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды. В составе победителей отличились Александр Никишин и Якуб Ержабек. У проигравшей команды шайбу забросил Федор Малыхин.

Новый розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ стартует 1 сентября. В первом матче сезона встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина омский «Авангард» и финалист плей-офф прошлого сезона московский ЦСКА.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров отреагировал на слухи о вероятном возвращении форварда Кирилла Капризова в состав армейского клуба.