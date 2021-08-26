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Олимпиада 2020

Судья Игр по художественной гимнастике: я российских девочек не обидела

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Судья из Узбекистана Талия Абдураманова, которая работала на соревнованиях по индивидуальному многоборью в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, высказалась о своей работе, передает Sports.ru.

Индивидуальное многоборье завершилось скандалом. Золоту медаль выиграла гимнастка из Израиля Линой Ашрам, а россиянка Дина Аверина стала второй. Арина Аверина на пьедестал не попала — она стала четвертой. Российская делегация была уверена, что российских спортсменок засудили.

«Я была просто судьей в своей бригаде, оценивающей технику исполнения. И я российских девочек не обидела в судействе. А вот всего, что происходило в главном судейском корпусе, не знаю. Честно говоря, передо мной до сих пор стоит вопрос, как так получилось и почему», — заявила судья.

После завершения соревнований президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что у судей было специальное задание — прервать гегемонию России в этом виде спорта, которая длилась более 20 лет.

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Олимпиада 2020
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