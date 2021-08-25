Знарок о критике победы на ОИ-2018 без НХЛ: а когда у нас было настоящее золото?

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, который привел национальную команду к победе на Олимпиаде-2018, прокомментировал мнение общественности о том, что золото Пхенчхана ненастоящее, потому что там не было игроков из НХЛ.

«Давайте ответим этим людям так: а когда у нашей сборной было настоящее золото? Ведь энхаэловцев раньше тоже не было на Олимпиадах, когда мы побеждали. Что такое – настоящее золото для вас? И я думаю, что сборная СССР в те времена была сильнее, чем в 2018 году. Вы просто изучите составы. Так что не надо говорить ерунду. Олимпийский чемпион – он и есть олимпийский чемпион.

А тогда, в Корее, было очень тяжело. Никто не ожидал, что немцы будут выступать в финале. Причем они играли очень хорошо, выбили шведов и канадцев. Но фаворитами были другие команды, к которым мы готовились планомерно. Но тут получается совсем непредсказуемый финал. И нам пришлось всю ночь сидеть, выстраивать новый план на игру», – приводит слова Знарка «Матч ТВ».

На Олимпийских играх — 2018 сборная России по хоккею завоевала золотые медали, обыграв в финальном матче команду Германии со счетом 4:3.

Ранее Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, возрастет ли цена олимпийской золотой медали, если на Игры 2022 года приедут игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).