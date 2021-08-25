Россия завоевала третье золото в плавании на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Анастасия Гонтарь завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем на летних Паралимпийских играх — 2020 в Токио.

Спортсменка прошла дистанцию за 27,38 секунды. Второй стала представительница Нидерландов Шанталь Зийдервельд (+0,04). Бронзу взяла канадка Орели Ривар (+0,73).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее сообщалось, что российский пловец Роман Жданов с мировым рекордом выиграл золото на дистанции 50 метров брассом.

Паралимпиада-2020. Плавание

Женщины. 50 м вольным стилем

1. Анастасия Гонтарь (Россия) — 27,38

2. Шанталь Зийдервельд (Нидерланды) — +0,04

3. Орели Ривар (Канада) — +0,73