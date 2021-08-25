В Кремле ответили на вопрос, будут ли олимпийцам вручены автомобили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, подарят ли олимпийцам автомобили.

«У нас работает фонд поддержки олимпийцев, и он традиционно это делает. Машины им вручаются. Но не обязательно каждый раз при этой церемонии присутствует президент, но этот фонд продолжает свою работу», — сказал Песков журналистам.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она заявила, что перед визитом в Кремль ей предстоит семидневный карантин.