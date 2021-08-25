Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Владимир Даниленко взял бронзу на дистанции 100 метров на спине на летних Паралимпийских играх — 2020 в Токио.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 2,74 секунды. Золото завоевал представитель Чили Альберто Абарса (2.00,40). Второе место занял бразилец Габриэль дос Сантос Араужо (2.02,47).

Для России медаль Даниленко стала первой на соревнованиях.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее сообщалось, что россиянка Валерия Шабалина установила рекорд Паралимпийских игр в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин.

Паралимпиада-2020. Плавание

Мужчины. 100 м на спине

1. Альберто Абарса (Чили) — 2.00,40

2. Габриэль дос Сантос Араужо (Бразилия) — +2,07

3. Владимир Даниленко (Россия) — +2,34