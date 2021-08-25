Кавазашвили рассказал, что нужно для успешной игры «Спартака»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный трансфер в стан московского «Спартака» бельгийского защитника Максимилиана Кауфриза.

«Если мы хотим успехов нашему клубу, нам надо приглашать готовых первоклассных легионеров, которые сразу придут играть в команды и у которых будет учиться российская молодежь. Пускай хоть учатся истории: надо привозить лучшие кадры из Европы, для того чтобы поднять какую-то сферу. А мы собираем весь шлак, а потом удивляемся, почему команда у нас играет плохо», — приводит слова ветерана «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к приобретению защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Кауфриз принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €850 тыс. Также на его счету один матч за молодежную сборную Бельгии.

После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший семь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.