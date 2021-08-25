Депутат заявил, что Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я, конечно, не профессиональный футбольный эксперт, но тоже отрицательно отношусь к отмене лимита на легионеров. Прислушиваюсь к словам профессиональных тренеров, которые высказывали мне мнение, что это негативно скажется на нашей сборной.

Также это нанесет ущерб нашим академиям, которые будут выпускать футболистов, а они никуда не будут попадать. Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров при возможности. Если я пройду этап выборов в Госдуму, то я тоже присоединюсь к этой инициативе.

РФС – это общественная организация. Их решения принимаются только внутренним руководством. Но если такая возможность будет, я бы поддержал эту инициативу, потому что это связано со сборной России и ее результатами», – приводит слова депутата Sport24.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее сообщалось, что Александр Дюков заявил об отсутствии в стране тренерской школы.