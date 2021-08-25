Мамаев рассказал о своей первой встрече с Семиным

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как однажды Юрий Семин приглашал его в московский «Локомотив».

«Мне было лет 17, а Юрий Палыч являлся президентом «Локомотива». У меня заканчивался контракт с «Торпедо», Юрий Палыч приезжал ко мне. Мы посидели, он приглашал меня в «Локомотив». Получается, что это было 16 лет назад. Это была наша первая встреча», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Семин возглавил «Ростов» летом 2021 года после ухода с поста Валерия Карпина.

Мамаев выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Павел Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну для «Матч ТВ» рассказал о том, как жила его бывшая жена Алана Мамаева, пока он находился в тюрьме.

Футболист заявил, что Алана снимала апартаменты в Москве-Сити за 350 тыс. рублей. По словам Павла, его отец ежемесячно переводил бывшей супруге по 600 тыс. рублей, но та всегда говорила, что ей не хватает денег.