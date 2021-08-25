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Норвежские футболисты извинились за секс-вечеринку на стадионе

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Depositphotos

Футболисты норвежского «Бранна» извинились за скандальную вечеринку на стадионе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Мы сожалеем о произошедшем на стадионе «Бранн» 10 августа. Мы полностью осознаем, что это вызвало определенную реакцию, и приносим свои извинения всем, кто любит «Бранн» и норвежский футбол.

В то же время важно подчеркнуть, что многое написанное в СМИ не отражает реальность. Мы хотим четко заявить, что не употребляли наркотики. Мы пили алкоголь и других веществ на стадионе «Бранн» не употребляли. В ту ночь мы не участвовали ни в каких действиях сексуального характера и ничего такого не наблюдали», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что игроки «Бранна» устроили вызывающую вечеринку на своем стадионе.

Футболисты провели скандальную вечеринку после того, как собрались на приветственный ужин в честь новичков команды. После окончания официального празднования 12 игроков продолжили вечер на домашнем стадионе в Бергене. Футболисты отдыхали в компании четырех девушек, с которыми игроки занимались сексом и распивали алкоголь. Некоторые игроки бегали голыми по полю. Несколько футболистов пробыли на стадионе до пяти утра.

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