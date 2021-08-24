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Черчесов и Лёв возглавят сборную мира

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Станислав Черчесов и Йоахим Лев возглавят сборную ветеранов мира на стартующем в Австрии турнире Star Revival. об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В соревнованиях также примут участие легенды «Баварии», восточной и западной Австрии. В составе команд также будут звёзды разных лет Лотар Маттеус, Джованни Элбер, Клаус Аугенталер, Отто Конрад, Лука Тони.

Напомним, Станислав Черчесов был отправлен в отставку 8 июля. Он возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Под руководством Лёва сборная Германии выигрывала медали во всех турнирах, в которых принимала участие. В 2008 году немцы дошли до финала чемпионата Европы, где уступили испанцам. Главным достижением стала победа на чемпионате мира 2014 года. Лёв провел на международном уровне более 170 матчей.

Ранее бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

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