Уткин — об уходе Арустамяна с «Матч ТВ»: он не захотел заниматься «осознанной проституцией»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».

«Нобель свалил, потому что он не предмет. Нельзя человека использовать втемную, потому что капитал публичной личности – репутация. Не обязательно такая, которая вам нравится, но та, которую он выстраивает сам. Вы отняли у одного из лучших своих сотрудников это право. Весьма цинично. Так захлебнитесь теперь в своих лицемерных комментариях. Все слова Канделаки, что для Нобеля собственные проекты важнее матчевых…. Слушайте, вот вся история перед вами.

А как должно быть? Что, как-то иначе? Когда работаешь сам – ну, не без косяков, случается. Ошибка! А когда тебя в закрытую используют… Это не ошибка. Если ты это принимаешь, это осознанная проституция. Назовем это мирным, компромиссным словом – эскорт. Нобель не захотел», – написал Уткин на своем канале в «Яндекс.Дзен».

Напомним, Арустамян ушел с телеканала из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой. Журналист заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям. Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

В 2016 году Арустамян стал сотрудником канала «Матч ТВ», где регулярно освещал и комментировал футбольные матчи. В 2019 году комментатор создал собственный Youtube-канал.

Ранее телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».