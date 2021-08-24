Экс-украинка Баюл опубликовала фото с флагом США в День Независимости Украины

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл 24 августа, в День Независимости Украины опубликовала в Instagram фото с американским флагом. Напомним, что ранее она объявила о смене украинского гражданства на американское.

«Если тебя не любят – не выпрашивай любовь. Если тебе не верят – не оправдывайся. Если тебя не ценят — не доказывай. Уважай себя настолько, чтобы в любой момент ты мог встать и уйти, не пожалев об этом!» — написала Баюл под постом.

Баюл — победительница Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионка мира (1993) и двукратная обладательница золота первенств Украины (1993, 1994). Спортсменка носит звание заслуженного мастера спорта. Она стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины.

Спортсменка уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.

Ранее Баюл опубликовала пост, посвященный отказу от украинского гражданства.