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Газизов — об уходе Арустамяна с «Матч ТВ»: уверен, это неспроста

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РИА «Новости»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение комментатора Нобеля Арустамяна уйти с «Матч ТВ» из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой. Журналист заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям. Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

«Я понятия не имею, почему случился конфликт. Все знают профессионализм Нобеля. Я уверен, что он неспроста ушел. Он очень принципиален в таких вещах, ни с кем заигрывать точно не будет. Если ушел – значит, на то была причина. Я всегда буду рядом с ним, буду его поддерживать», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

В 2016 году Арустамян стал сотрудником канала «Матч ТВ», где регулярно освещал и комментировал футбольные матчи. В 2019 году комментатор создал собственный Youtube-канал.

Ранее комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал уход Арустамяна.

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