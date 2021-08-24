Фигурист Ковтун объявил о помолвке с чемпионкой мира по гимнастике

Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун сообщил о помолвке с чемпионкой мира по художественной гимнастике Евгенией Левановой.

Бывший фигурист опубликовал фотографии возлюбленной с кольцом в Instagram. На пост уже отреагировали двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных.

Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы и четырехкратным чемпионом России. Также он дважды брал серебро в составе российской сборной на командных чемпионатах мира. В 2013 году Ковтун стал чемпионом России, опередив Евгения Плющенко. В 2019 году Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры.

Леванова является пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Летние Олимпийские игры — 2020 в Токио она пропустила из-за травмы.

Ранее Ковтун в интервью «Газете.Ru» рассказал, как переживает разлуку со своей девушкой, которая входит в сборную России по художественной гимнастике.