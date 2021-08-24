Хабиб рассказал, что он каждый день нуждается в советах отца

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что ему не хватает советов своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, передает «Чемпионат.com».

«Сколько раз я думал, что сказал бы отец о моих поступках? Каждый день бывает, когда нужен его совет, когда старшие рядом нужны», — сказал Хабиб.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года. Ему было 57 лет.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о Тони Фергюсоне.