Жена вратаря сборной России не поддержала возможную отмену лимита на легионеров

Анастасия Дюпина, жена вратаря сборной России Юрия Дюпина, отреагировала на новость о том, что Российский футбольный союз (РФС) выступил с предложением об отмене лимита на легионеров.

«Ну такое себе предложение», — написала Дюпина в сториз Instagram.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов. Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об уровне клубного футбола в России.