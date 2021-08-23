Нигматуллин считает, что сейчас в сборной России нет основного вратаря

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о ситуации с голкиперами в сборной России, передает «Спорт день за днем».

«Пять вратарей в сборной? Это все говорит о том, что сейчас нет у сборной первого номера. Сразу три голкипера, которые вызваны, они никогда не играли за сборную, хотя находятся в разном возрасте. А те, кто вызывался уже в сборную, имеют неоднозначные пока предпосылки для игры в основном составе. Речь идет о Луневе», — сказал Нигматуллин.

Напомним, на сентябрьские матчи национальной команды вызваны Юрий Дюпин, Александр Максименко, Сергей Песьяков, Андрей Лунев и Маринато Гильерме.

Матч с Хорватией состоится в Москве 1 сентября в 21:45 (мск). С Кипром — в Никосии 4 сентября в 19:00 (мск). Встреча с Мальтой пройдет в Москве 7 сентября в 21:45 (мск).

Ранее спортивный директор «Байера» Симон Рольфс прокомментировал вызов вратаря леверкузенского клуба Андрея Лунева в сборную России.