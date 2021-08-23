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Глава Международной федерации самбо рассказал о спаррингах с Путиным

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал о спаррингах с президентом России Владимиром Путиным.

«Он очень разносторонний человек, сейчас увлекается и горными лыжами, и хоккеем. Начинали мы все вместе с самбо, потому что раньше еще не было дзюдо. Он был технически грамотным, тактически правильно выстраивал схватку. Главное, у него была огромная сила воли, как это и должно быть у спортсмена. Все это присутствовало в достаточной степени.

Путин выступал на соревнованиях, показывал высокие результаты, но на каком-то этапе принял решение, что будет учиться на юридическом факультете. Возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но зато страна нашла великого президента. Кстати, Путин является почетным президентом Международной федерации самбо, — цитирует Шестакова RT.

Владимир Путин является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо. А за подготовку к участию на Чемпионате мира самбиста Тагира Абдуллаева, Путин был удостоен звания «Заслуженный тренер России по самбо». Также Президент является обладателем почетного 9-го дана по тхэквондо (WTF) и ордена Международной федерации плавания (FINA).

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как поцеловала Владимира Путина.

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