Хабиб об игре с Роналду в одном клубе: кому-то придется играть по-братски, нас осилить тяжело

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о будущем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мое личное мнение: было бы лучше, если Криштиану бы поменял команду. Это не в обиду нашим болельщикам «Ювентуса». Нет, не «ПСЖ». У «ПСЖ» своих звезд хватает. Если бы в конце карьеры он перешел в Англию, лично мне было бы интересно.

В «Легион-Динамо»? Это еще лучше. Им будет тяжело нас осилить. Кому-то придется работать по-братски», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

Ранее Нурмагомедов высказался о возможном дебюте в профессиональном футболе.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.