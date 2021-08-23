В Федерации гимнастики Украины опровергли слова Гордона о том, что Россия подкупает судей

В Федерации гимнастики Украины прокомментировали слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что глава организации Ирина Дерюгина обвиняла Россию в подкупе судей на соревнованиях. Гордон заявил об этом, комментируя результаты личного многоборья «художниц» на Олимпиаде в Токио.

«С Дмитрием Гордоном Ирина Дерюгина в последний раз общалась и давала интервью лет 15-20 назад. И, соответственно, так как это было очень давно, она не видит причины сейчас как-то комментировать эти заявления, касающиеся давних событий и потерявшие свою актуальность. Ирина Дерюгина говорит, что она никого ни в чем не винит.

Также, что касается результатов последних соревнований, она считает их вполне справедливыми, в частности и результаты судейства Олимпийских игр в Токио», — приводит слова представителя федерации РБК.

На минувших Олимпийских играх — 2020 в Токио Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, ее сестра Арина заняла четвертое место. Победа представительницы Израиля Линой Ашрам вызвала многочисленные дискуссии из-за спорных судейских решений.

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

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