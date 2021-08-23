Лещенко назвал игрока, которого не хватает в составе сборной России

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал окончательный состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. Не попали в итоговый список Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор») и Денис Макаров («Динамо» Москва).

«Макаров помог бы сборной. Он единственный, кто владеет настоящей индивидуальной техникой — проходы, дриблинг. У нас некому заниматься обводкой, кроме Макарова и Головина. Макаров — очень способный нападающий, но это решение Карпина. В последних матчах «Динамо» я не заметил, что Денису чего-то не хватает. Может, я смотрел глазами болельщика. Может, мне все нравится. Хотя я критически отношусь к игре «Динамо». Валерий Карпин сделал выбор», — сказал Лещенко «Спорт-Экспресс».

Матч с Хорватией состоится в Москве 1 сентября в 21:45 (мск). С Кипром — в Никосии 4 сентября в 19:00 (мск). Встреча с Мальтой пройдет в Москве 7 сентября в 21:45 (мск).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему отцепил нескольких игроков из состава национальной команды.

Напомним, в окончательную заявку сборной России попали:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва).