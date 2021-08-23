Карпин объяснил, почему отцепил нескольких игроков из состава сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал изменения в составе, который будет готовиться к отборочным матчам чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. Не попали в итоговый список Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор») и Денис Макаров («Динамо» Москва).

«Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в «Антальяспоре». К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из «Сочи» получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из «Краснодара», который был следующим кандидатом на эту позицию.

Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные», – приводит слова Карпина Telegram-канал сборной России.

Матч с Хорватией состоится в Москве 1 сентября в 21:45 (мск). С Кипром — в Никосии 4 сентября в 19:00 (мск). Встреча с Мальтой пройдет в Москве 7 сентября в 21:45 (мск).

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

Напомним, в окончательную заявку сборной России попали:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).



Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва).