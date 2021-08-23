Тарпищев назвал главную проблему «Спартака»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление московского «Спартака».

«Руй Витория — хороший тренер, но ему сейчас не позволяет правильно принимать решения тот факт, что он не знает наших игроков до конца. У меня такое тоже случалось в Кубке Дэвиса. Вот и поражение «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом», как и потеря очков с «Арсеналом», считаю, вызваны незнанием как игроков чужой команды, так и собственной.

Но это в скором времени пройдет — главная проблема в том, что творится вокруг «Спартака». Фон вокруг команды не очень хороший. Неигровые проблемы нервируют команду (каждый на них реагирует по-своему). И поэтому тренеру очень трудно подготовить спортсменов так, чтобы они были все в одном тонусе. Это главенствующий момент», — цитирует Тарпищева «Спорт уик-энд».

«Спартак» после гостевой ничьи с тульским «Арсеналом» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал семь очков и забил четыре мяча. Это худшие показатели для красно-белых с сезона-2011/12.

В следующем туре столичная команда примет на своем стадионе «Сочи». Встреча состоится 26 августа в 18:30.

Ранее бывший SMM-менеджер московского «Спартака» Иван Корж рассказал, как тренер Доменико Тедеско после матча с петербургским «Зенитом» (1:3) объявил команде о нежелании продлевать контракт с красно-белыми.