Российская синхронистка рассказала, как поцеловала Путина

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как ей довелось поцеловать президента России Владимира Путина.

«Это были олимпийские проводы в Кремле в 2012 году. Я тогда была новичком команды, мне было 23 года. Я была в полнейшей эйфории — Кремль, команда, все такое торжественное, золотой зал. Эмоции били через край! И как раз нас провожал Владимир Владимирович…

Кто-то из толпы крикнул: «Поцелуйте президента в щеку!» А я как раз рядом оказалась. И я без задней мысли, не спрашивая у него, просто взяла и поцеловала его», — приводит слова спортсменки НТВ.

Сборная России по синхронному плаванию выиграла Олимпийские игры — 2020 в Токио в соревнованиях групп.

В состав команды входили: Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар.

После соревнований в Токио Шишкина объявила о завершении карьеры, в рамках которой она выиграла три олимпийских золота, 14 золотых медалей чемпионатов мира и шесть золотых медалей чемпионатов Европы.

Ранее Алла Шишкина поделилась мнением о нетрадиционных сексуальных отношениях в синхронном плавании.