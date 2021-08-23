Экс-голкипер сборной России не считает Дзюбу лидером команды

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве и нападающем петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Акинфеев – профессионал с большой буквы, и сейчас в его возрасте это еще больше проявляется.

Лидер в полном смысле этого слова. Очень важная фигура для всего коллектива и клуба ЦСКА. Легенда. Очень компанейский, не конкурент, а коллега.

Дзюба не лидер. В коллективе Дзюба не лидер. Балагур», — сказал Габулов в эфире «Матч ТВ».

Экс-голкипер сборной России отметил, что форвард сине-бело-голубых умеет создавать настроение в команде.

В 2018 году Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. Он выступал за национальную команду на протяжении 15 лет, а сейчас является основным голкипером ЦСКА.

В августе главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку команды на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее Карпин рассказал, что в национальную команду приглашался голкипер армейского клуба.