«Ницца» обвинила охрану «Марселя» в применении силы в отношении двух игроков клуба

Представители «Ниццы» утверждают, что сотрудники охраны «Марселя» применили физическую силу в отношении двух игроков команды, сообщает RMC.

По информации источника, пострадали Джастин Клюйверт и Жан-Клер Тодибо. Отмечается, что главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли едва не атаковал Тодибо, однако аргентинца остановили представители его тренерского штаба.

Во время матча третьего тура чемпионата Франции фанаты «Ниццы» напади на игроков «Марселя». Инцидент произошел во втором тайме встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. Согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.

Ранее мэр Марселя обратился к футболистам клуба после нападения фанатов.