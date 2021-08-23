Игроки «Марселя» показали повреждения после драки с фанатами «Ниццы»

Три футболиста «Марселя» показали повреждения после драки с фанатами «Ниццы» во время матча третьего тура чемпионата Франции.

На фото, опубликованных Get French Football News в Twitter, полузащитники Димитри Пайет, Маттео Гендузи и защитник Луан Перес показали ссадины от нападения.

Dimitri Payet's back. pic.twitter.com/hFmiwg97ni — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

Инцидент произошел во втором тайме встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. Согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.

Ранее президент «Марселя» Пабло Лонгория заявил, что руководство Лиги 1 настояло на продолжении матча против «Ниццы».