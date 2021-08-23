Дубль Винисиуса помог «Реалу» избежать поражения в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Леванте» в матче второго тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия», завершилась со счетом 3:3. На пятой минуте отличился нападающий гостей Гарет Бэйл. В начале второй половины встречи Рохер Марти и Хосе Кампанья помогли хозяевам выйти вперед. На 73-й минуте Винисиус Жуниор сделал счет равным, однако спустя шесть минут Робер Пьер отправил третий мяч в ворота Тибо Куртуа. На 85-й минуте Винисиус забил свой второй мяч в игре и спас команду от поражения.

На 87-й минуте красную карточку получил вратарь хозяев Айтор Фернандес.

После двух туров чемпионата Испании «Реал», набравший четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Леванте» с двумя баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Реал» на выезде встретится с севильским «Бетисом», а «Леванте» в Сан-Себастьяне сыграет с «Реал Сосьедадом».

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче второго тура чемпионата Испании.

Испания. Примера. 2-й тур

«Леванте» (Валенсия) — «Реал» (Мадрид) — 3:3

Голы: 0:1 — Бэйл, 5; 1:1 — Марти, 46; 2:1 — Кампанья, 57; 2:2 — Винисиус Жуниор, 73; 3:2 — Пьер, 79; 3:3 — Винисиус Жуниор, 85.

Удаления: Фернандес, 87 — нет.