Депутат: Госдума не допустит отмены лимита на легионеров

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что является противником отмены лимита на легионеров в чемпионате России.

«Нельзя отменять лимит на легионеров ни в коем случае! Госдума этого не допустит, мы не дадим сделать это. Правильнее будет создать такой лимит, чтобы легионеров в нашем футболе вообще не было. В российской команде — российские игроки. Пусть наша сборная станет целью для своих ребят, а то получается, что наши парни стараются, растут, а в клубах играют импортные покемоны, чебурашки и биороботы. Хазарский каганат какой-то разводят в футболе. А это всегда плохо заканчивается.

Пусть наши результаты будут нашими, а не чужими — мы покупаем зарубежных игроков, тем самым покупаем результаты» — приводит слова Милонова Sport24.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал возможные реформы, которые могут произойти в российском футболе.