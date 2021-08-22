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В Федерации тенниса России отреагировали на столкновение Медведева с камерой на корте

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Peter Nicholls/Reuters

Глава ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что Даниил Медведев врезался в телевизионную камеру на корте по ходу полуфинала «Мастерса» в Цинциннати.

«Конечно, это психологический стресс. Это произошло как раз в тот период, когда надо было додавливать. Все же он отвлекся и затратил много нервной энергии. То, что камера стоит на корте – это нонсенс.

Если Медведев говорит, что несколько раз просил убрать камеру, а его никто не послушал… Это нарушение правил. Она же реально мешает, потому что, если Рублев играет ближе к сетке, то Даня играет далеко за задней линией. Естественно, она ему помешала», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Матч завершился победой Рублева со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Напомним, в одном из эпизодов встречи Медведев, пытаясь отбить удар соперника, налетел на стоявшую недалеко от кромки корта камеру. Он сбил камеру, а когда ту вновь установили на помост, ударил в объектив ногой.

Ранее американский журналист осудил российского теннисиста за эпизод с камерой.

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