В Федерации тенниса России отреагировали на столкновение Медведева с камерой на корте

Глава ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что Даниил Медведев врезался в телевизионную камеру на корте по ходу полуфинала «Мастерса» в Цинциннати.

«Конечно, это психологический стресс. Это произошло как раз в тот период, когда надо было додавливать. Все же он отвлекся и затратил много нервной энергии. То, что камера стоит на корте – это нонсенс.

Если Медведев говорит, что несколько раз просил убрать камеру, а его никто не послушал… Это нарушение правил. Она же реально мешает, потому что, если Рублев играет ближе к сетке, то Даня играет далеко за задней линией. Естественно, она ему помешала», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Матч завершился победой Рублева со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Напомним, в одном из эпизодов встречи Медведев, пытаясь отбить удар соперника, налетел на стоявшую недалеко от кромки корта камеру. Он сбил камеру, а когда ту вновь установили на помост, ударил в объектив ногой.

Ранее американский журналист осудил российского теннисиста за эпизод с камерой.

Medvedev ran into the camera and toppled it. He wants it moved.



"I almost broke my hand. (x5) You don't care about players ?" He added later, "I;m gonna sue them" Now he is having a MTO.#CincyTennis pic.twitter.com/xsmY1Zf628