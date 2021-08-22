Боец UFC: Хабиб побил всего трех приличных бойцов, как его можно считать величайшим?

Дебютант UFC Пэдди Пимблетт назвал Джона Джонса лучшим бойцом всех времен. По мнению Пимблетта, Джонс совершил много глупых поступков в карьере, но это еще больше показывает его величие.

«Он попадал во всякое дерьмо, но при этом бил одного за другим лучших полутяжеловесов. Для меня люди, считающие, что Джонс не лучший — отбитые на всю голову. Посмотрите на имена его соперников: Шогун, Рампэйдж, Мачида, дважды Густафссон, дважды Кормье. Как здесь кто-то может говорить, что он не величайший? ЖСП где-то рядом, как и пиковый Андерсон Сильва. Хабиб побил всего трех приличных бойцов. Я не понимаю, как его можно считать величайшим. Просто не догоняю», — сказал Пимблетт на Youtube-канале MMA on Point.

4 сентября Пимблетт подерется с Луиджи Вендрамини на турнире UFC Fight Night.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что бывший обладатель пояса промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов избегал под разными предлогами боя с американцем Дональдом Серроне.