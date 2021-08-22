Агент: не нравится, когда сопляки начинают рассказывать, сколько они должны получать

Футбольный агент Деннис Лахтер раскритиковал форварда казанского «Рубина» Ивана Игнатьева.

«Сейчас «Рубин» его выставил на трансфер. Плюс его постоянно штрафуют за разные нездоровые вещи. Думаю, он закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип. При этом прочитал в своей жизни две книжки, букварь и синюю, но кто-то ему рассказал, что он большой футболист, а он поверил», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Также Лахтер рассказал, как однажды хотел встретится с Игнатьевым по поводу предложения от клуба Серии А.

«Да и трепло он, каких поискать. В мае 2019 года у меня было предложение по Игнатьеву в Серии А, клуб попросил встретиться с футболистом и переговорить о возможном трансфере. Прилетел в Краснодар, договорился о встрече, через 15 минут после назначенного времени звонок: «Не смогу сегодня приехать — тренировка». Спрашиваю, как тренировка, если мы договорились о встрече? «Вот неожиданно поставили».

Меняю билет, остаюсь в Краснодаре еще на сутки, договорились на 10 утра. В 9:29 сообщение: «Доброе утро! Поставили две тренировки, поэтому сегодня тоже не смогу встретиться. Приношу извинения». Звоню ребятам в «Краснодар», мне говорят, что у них сегодня вообще выходной… Прошло два года, где Серия А и где Игнатьев», — сказал агент.

Также Лахтер добавил, что ему не нравится, как ведет себя «Краснодар», но еще меньше нравится, как сопляки, которых нашли где-то в Красноярском крае, привели в чувство, столько в них вложили и сделали из них футболистов, потом начинают рассказывать, сколько они должны получать.

Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года. В сезоне 2021/22 он сыграл в трех матчах. Соглашение игрока и казанского клуба действует до лета 2024 года.

Ранее бывший нападающий «Спартака» заявил, что футболисты московского клуба получают огромные контракты и не отрабатывают их.