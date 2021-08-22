Футболист потерял сознание в матче чемпионата Турции

Защитник стамбульского «Бешикташа» Фабрис Н'Сакала потерял сознание во время матча второго тура чемпионата Турции против «Газиантепа».

Инцидент произошел на 71-й минуте встречи. К футболисту подбежал один из одноклубников и оказал ему первую помощь до того, как прибыли врачи.

Как сообщает пресс-служба «Бешикташа» в Twitter, Н'Сакала был госпитализирован. В настоящее время он находится в сознании.

Н'Сакала выступает за турецкий клуб с 2020 года. Он принял участие в 37 матчах за «Бешикташ», в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий «Бордо» Самюэль Калу потерял сознание в матче второго тура чемпионата Франции против «Марселя».

Инцидент произошел спустя четыре минуты после начала матча. Игрок стоял в стенке перед штрафным ударом и внезапно упал на газон. Одноклубники окружили футболиста и закрыли его от камер. Врачам удалось привести Калу в сознание, после чего он самостоятельно покинул поле и вернулся на несколько минут в игру, однако затем главный тренер «Бордо» Владимир Петкович заменил нападающего.