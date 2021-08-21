Рублев о первой победе над Медведевым: как будто окончил университет и получил диплом

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над соотечественником Даниилом Медведевым (2:6, 6:3, 6:3) в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

«Даниил обычно играет от соперника, обычно игру диктует не он. Так что я был обязан заставлять его бегать, включая мощь в нужные моменты. Поэтому я пытался находить идеальный момент, чтобы его подвигать, открыть углы.

И теперь я его впервые обыграл и как будто окончил университет. Получил диплом»», — приводит слова Рублева tennistv.com.

Ранее теннисисты встречались пять раз, и ни в одном из матчей Рублев не сумел взять даже один сет.

В решающей игре россиянин сыграет против победителя в паре Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев едва не получил травму, налетев на камеру в матче 1/2 финала турнира в Цинциннати.