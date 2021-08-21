Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу на домашнем ЧМ

Сборная России в серии пенальти вырывает победу над парагвайцами на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу. Основное и дополнительное время завершилось вничью 4:4.

Точными ударами в составе российской команды с игры отличились Алексей Макаров (дважды), Станислав Кошарный, Борис Никаноров. При этом Федор Земсков во втором периоде не реализовал пенальти.

С 19 по 29 августа в Москве пройдет чемпионат мира по пляжному футболу. В группе А помимо России выступают США, Парагвай, Япония.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

История встреч сборных России и Парагвая насчитывает три матча, и в каждом из них россияне оказывались сильнее. На чемпионатах мира — 2013 и 2015 наша команда выигрывала со счетом 4:3 и 7:5 соответственно, а на Межконтинентальном кубке — 2017 подопечные Михаила Лихачева победили 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу в стартовом матче домашнего чемпионата мира в овертайме обыграла команду США — 5:4. За 13 секунд до конца решающий мяч со штрафного забил Алексей Макаров.