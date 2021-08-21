Легкоатлетка из Кении использовала технику прыжка, которую не применяют с 1968 года

Легкоатлетка из Кении Зедди Чонгво на чемпионате мира среди юниоров до 20 лет, проходящем в Найроби, взяла планку, прыгнув ногами вперед. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Для легкоатлетки эти соревнования стали дебютными в карьере. Она начала квалификацию с отметки 164 см и преодолела ее с первого раза. Следующая высота была 169 см, но спортсменка не смогла ее взять, провалив все три попытки. В результате Чонгво заняла последнее 17-е место и не вышла в финальную часть соревнований.

Техника «ногами вперед» использовалась спортсменами до 1968 года, после чего американский легкоатлет Дик Фосбери совершил революцию, прыгнув вперед спиной.

Чемпионат мира среди юниоров начался 18 августа и продлится до 22 августа. В столицу Кении отправилось 23 атлета из России, которые выступают под нейтральным статусом.

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