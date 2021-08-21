«Зенит» упустил победу в матче с «Уфой» и опустился на второе место в таблице

Петербургский «Зенит» на выезде не смог переиграть «Уфу» (1:1) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У хозяев забитый мяч на счету Гамида Агаларова. Результативной передачей отметился Вячеслав Кротов. У чемпионов России мяч забил бразилец Малком с передачи украинца Ярослава Ракицкого.

«Зенит» опустился на одну строчку в турнирной таблице РПЛ и занимает теперь второе место с 11 очками. Уфимцы на 11-й строчке, имея в активе пять очков.

В следующем туре сине-бело-голубые дома принимают московский ЦСКА. Матч состоится 26 августа в 20:45. «Уфа» в этот же день примет самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30.

Российская премьер-лига. 5-й тур

«Уфа» — «Зенит» — 1:1

Голы: 0:1 — Малком (10), 1:1 — Агаларов (73).

Ранее сообщалось, что московский «ЦСКА» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У победителей забитыми мячами отличились Владислав Яковлев с передачи Федора Чалова, а также Чидера Эджуке после паса Ивана Облякова. На 23-й минуте Евгений Харин оставил гостей в меньшинстве.