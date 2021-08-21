Байлз: в Токио я дала возможность спортсменам высказаться о своем психическом здоровье

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз заявила, что не жалеет о решении не участвовать в большей части финальных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Спортсмены должны понимать, что они всегда сохраняют право отказаться от участия в тех или иных соревнованиях, если чувствуют, что испытывают стресс.

На Играх в Токио я дала возможность спортсменам высказаться о своем психическом здоровье. Личностные проблемы должны стоять превыше всего. Мы в первую очередь люди, а потом уже спортсмены», — цитирует американку «Би-би-си».

На прошедших Олимпийских играх – 2020 в Токио Байлз завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне. Она снялась с командного многоборья и не выступала в личном многоборье из-за психологических проблем.

Американка — четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, абсолютная рекордсменка в истории чемпионата мира по золотым медалям. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики. Она делит его с Ларисой Латыниной.

Ранее Симона Байлз заявила, что ее укусила немецкая овчарка.