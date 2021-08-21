Главный бой промоушена Хабиба не состоится из-за падения бойца с трапа самолета

Предстоящий турнир лиги Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиба Нурмагомедова лишился главного боя. В нем должны были подраться Фаридун Одилов из Таджикистана и бразилец Марсио Сантос, однако последний упал с трапа самолета по прилете в место проведения турнира. Об этом сообщает Sport24.

Мероприятие 22 августа в Нижнем Новгороде. После инцидента в самолете Сантос заявил, что не готов гонять вес. По этой причине его соперник Одилов отказался выходить на поединок.

Теперь Сантос проведет бой с Артуром Гусейновым, и пройдет поединок в рамках весовой категории до 93 килограммов (Сантос и Одилов должны были драться в среднем весе).

Марсио в последний раз дрался с россиянином Александром Шлеменко в мае этого года на турнире AMC Fight Nights 101. Данный бой бразильский спортсмен проиграл единогласным решением судей. На его счету 15 побед и шесть поражений.

Ранее судья Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и главный судья чемпионата Европы по ММА Марк Годдард заявил, что россиянин Роман Богатов является самым недисциплинированным бойцом в промоушене.