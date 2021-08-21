Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» обвиняется в мошенничестве

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Луис Андерсон обвиняется в причастности к преступной криптовалютной организации, передает Goal.com.

Вместе с игроком обвиняются восемь человек в кражах, мошенничестве и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Речь идет о краже €4,7 млн в апреле 2020 года у крупной бразильской фирмы.

Стоит отметить, что в 2020 году полицейские проводили обыск в доме футболиста, он признался в работе криптотрейдером, но заявил, что не осуществляет незаконную деятельность.

«Нас еще не вызывали в суд. Ведется расследование, Андерсон в курсе. Но он докажет, что был жертвой, а не участником. Это его позиция», — заявил адвокат футболиста.

Ранее группа преступников пыталась ограбить дом футболиста итальянской «Ромы» Криса Смоллинга. Во время ограбления в доме никого не было, так как Смоллинг вместе с семьей находится в Португалии на сборах римского клуба.