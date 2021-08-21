Александр Емельяненко заявил, что ему «придется бить детей»

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке против блогера Артема Тарасова.

«Контракт подписан, придется бить детей! Посмотрите на глаза Артура Арутюняна — он уже просит меня сильно не избивать ведущего их промоушена. Артем – обещаю, все будет быстро, моргнуть не успеешь», — написал Емельяненко в Instagram.

Поединок состоится в рамках турнира промоушена «Наше Дело». Встреча пройдет по правилам бокса, но спортсмены будут использовать перчатки для MMA.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее сообщалось, что Емельяненко проведет четыре боя за четыре месяца.